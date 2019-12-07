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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız

Son dakika: İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı 'Teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz' demedikçe çıkmayacağız" dedi.

07.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gündeme dair bir çok konuya değinen Erdoğan, meselesi hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

"Suriye'den ne zaman çıkacaksınız" diye sorulduğunu belirten Erdoğan, "Suriye halkı, 'Teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz' diyene kadar oradan çıkmayacağız" şeklinde konuştu.

"SURİYE HALKI 'ÇIKIN' DEMEDİKÇE; ÇIKMAYIZ"

NATO zirvesi için gittiği Britanya'da dünya liderleriyle yaptıkları dörtlü zirvede Suriye meselesinin konuşulduğunu dile getiren Erdoğan, "Bize söyledikleri şu, 'Buradan ne zaman ayrılacaksınız?' Bizim de onlara söylediğimiz şu, 'Sizin orada ne işiniz var?' Son dörtlü zirvede bunları konuştuk. Açık açık bunları söyledik. Peki siz niye oradasınız? Söyleyecekleri inanın hiçbir şey yok ve söyleyemediler. Siz oraları terk etmedikten sonra Suriye halkı da 'teşekkür ederiz , artık gidebilirsiniz' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız. Çünkü biz Adana mutabakatıyla oradayız, Suriye halkının talebi üzerine oradayız" şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan TSK'nın 3 bin DEAŞ'lı teröristi bölgeden temizlendiğini dile getirerek, "Dünyada bu mücadeleyi veren başka ülke yok. Suriye'de devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemlidir" dedi.

"ARTIK TÜRKİYE'Yİ İSTEDİKLERİ GİBİ YÖNETEMİYORLAR"

Dış güçlerin artık Türkiye'yi istedikleri gibi yönetemediğini belirten Erdoğan, konuşmasına, "Suriye'deki gelişmelerle ilgili ABD ve Rusya ile yaptığımız mutabakatlar ve sahada elde ettiğimiz neticeler tarihi önemdedir. Artık Türkiye'yi istedikleri gibi yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin güney sınırlarını terör koridorlarıyla kuşatma projesi oluşturmaya çalışmalar iç siyaseti manipüle ederek kayıplarını telafi etme gayretindeler. Ancak ceviz kabuğunda fırtına koparma çabaları hep beyhudedir." şeklinde devam etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel


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