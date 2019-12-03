Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesi için Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimaı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun termik santral düzenlemesini veto etme kararının gerekçesini sordu. Erdoğan, "Firmalar filtre çalışmalarını yapmadılar. Yeniden süre uzatımı talebinde bulundular" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Londra'da NATO'nun birliğine vurgu yapılması bizim için temel öncelik. Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. İttifakın yenilenme ihtiyacında olduğu açıktır. 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO'nun terör örgütlerinden kaynaklı asimetrik tehditler karşısında proaktif davranması gerekiyor. NATO'nun kendini yenilemesi kaçınılmazdır.

"POPÜLİST BEYANLARDAN UZAK DURULMALIDIR"

Dayanışma ve beraberlik NATO ittifakının ayakta tutan sütunlardır. NATO'nun caydırıcılığını azaltacak ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan uzak durulmalıdır. Alternatif aramak yerine daha güçlü kılacak çalışmalar içerisinde olmalarını bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

NATO'nun da sınırı olan güney sınırlarımızda müttefiklerimizi de etkileyen hadiseler yaşanıyor. Düzensiz göç hareketleri istikrarı tehdit ediyor. Müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi bir dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz güçlendirir. Londra'da müttefiklerimizden ilkeli bir tavır göstermelerini isteyeceğiz.

"BİZİM DURUŞUMUZ BELLİDİR"

Bazı çevreler art niyetli şekilde ülkemizin NATO üyeliğini gölgelemeye çalışsa da bizim duruşumuz bellidir. Yaptığımız katkılar Türkiye'nin NATO'daki konumunun vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Londra'da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşeceğiz. Birleşik Krallık daveti üzerine Almanya ve Fransa ile dörtlü toplantı yapacağız. Bölgesel konuları ele alacağız."

VETO KARARININ GEREKÇESİNİ DUYURDU

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazeteci, TBMM'de alınan 'termik santrallerin bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesi' kararını veto etmesi üzerine kararının gerekçesini sordu. Erdoğan, "Her şeyden önce erteleme talebi ilk kez gelmiyor önümüze. Daha önceden ertelemeler yapıldı. Firmalar filtre çalışmalarını yapmadılar. Yeniden süre uzatımı talebinde bulundular. Biz bir şeyde kararlılığımız var. Paris sözleşmesiyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. İklim değişiklikleriyle ilgili teklifler geldi ama sözlerinde durmadılar. Biz de imzayı atmadık. ABD de bunu imzalamış değil. Derdimiz havanın kirletilmesine ve insanımızın temiz havayı solumasına izin vermeyen kuruluşları çalıştıramayız. Yapılacak olan başta bu filtrenin yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Biz 2020 sonuna kadar imkan verelim. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider başka bir çıkışı yok" dedi.

Erdoğan, şu şekilde devam etti:

"Çevre noktasında verdikleri sözleri tutmadılar. Kendileriyle görüştüğümüzde partikül değerleri düşürüldüğü vs böyle konuşuyorlar. İstediğin kadar söyle halkıma bakıyorum biz burada hava kirliliğinden yaşayamıyoruz diyorlar. Bu işin karar vericisi halkımdır. Kendileri buna uymadılar, benim de bunu tekrar Meclis'e göndermekten başta çarem yoktu. Meclis'te gerekli tartışmalar yapılır, bunun çözümü de yeniden ihaledir. Burada istihdam noktasında sıkıntılar yaşanabilir. Onu istismar ediyorlar. Bu konuyu da farklı bir yolla ortadan kaldırırız.