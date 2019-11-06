Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki liderin, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNE GÖRE KARAR VERECEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısı sonrası ABD ziyaretiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.