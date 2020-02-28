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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider, İdlib'deki drama karşı ilave adımların atılması hususunda mutabık kaldı.

28.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:40

'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası diplomasi trafiğine hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

"ALÇAK SALDIRININ FAİLLERİNE GEREKEN KARŞILIK VERİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İDLİB'DEKİ DRAMA KARŞI İLAVE ADIMLARDA MUTABIK KALINDI

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

TRUMP, İDLİB SALDIRISINI KINADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, en kısa sürede yüz yüze görüşme konusunda karar aldı.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İdlib, Güncel


28.02.2020 21:26:57