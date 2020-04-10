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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle Türk dünyasına seslendi. Erdoğan, "Salgın sonrası dönem için hazırlık yapın" dedi.

10.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Salgını er ya da geç yeneceğiz, salgın sonrası dönem için hazırlık yapın" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle liderler uluslararası toplantılarını da video konferans aracılığıyla yapıyor. Bugün gerçekleşen Türk Konseyi Liderler Zirvesi de bu yöntemle gerçekleştirildi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaparak koronavirüs döneminde alınan önlemler ve sonrasında atılacak adımlar hakkında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"Tüm insanlık olarak şu an görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz. Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Bu süreçten de Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"KÜRESEL ÇAPTA EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sağlık Bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum. Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta ekonomik krizle de karşı karşıyayız. Tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Halk sağlığını gözetmek suretiyle en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz. Uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığı tedarik zinciri açısından hayatidir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın

"GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE KOLAYLIK TANIMANIZI BEKLİYORUM"

Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Konsey üyelerimizden geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık tanımalarını bekliyorum.

"YENİ BİR DÜNYA GERÇEĞİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası dönem için hazırlık yapın. Salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla kriz merkezleri arasında işbirliği vidasını öneriyorum."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi’ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Etiketler: Politika, Güncel
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