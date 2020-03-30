Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün videokonferans yöntemi ile kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantının gündem maddesi koronavirüs salgını ve bu salgına ilişkin alınacak tedbirler oldu. Ayrıca saat 13:30'da Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye niteliğindeki kararlar iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞTIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bugün toplantımızda sağlık, gıda ve kamu güvenliği gibi bir çok konuyu tartıştık. Sağlık açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdayız. Şuana kadar sağlık birimlerimize çok sayıda maske, gözlük ve tulum dağıttık. Bu malzemelerin limitini daha da artıracağız. Gerçekten çok modern bir tesis olan hastanelerimiz var.

Okmeydanı Hastanemiz de bugün hizmet vermeye başladı. Burası da şehir hastanesi olarak açıldı. Şehir hastanesi statüsündeki Kartal Hastanesini de bir süre önce hizmete sunmuştuk.

Kovid-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi almıştık almaya devam ediyoruz. Gıda konusunda hiç bir sıkıntımız bulunmuyor. Kamu güvenliği konusunda da kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz.

Türkiye; Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın üstesinden gelmeye daha yakın olan bir ülkedir. Vatandaşlarım, acil olmayan durumlarda hastaneye gitmemeli. Okulların tatil edilmesi, özel sektör ve kamunun evden çalışmaya geçmesi, yaşlıların evden çıkmaması ile halk evlerinde kaldı.

"41 YERLEŞİM BİRİMİMİZ KARANTİNA ALTINDA"

Günlük test sayısında 10.000'i aştık. Tüm rakamları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır.

"İSPANYA'YA YARDIM GÖNDERİYORUZ"

Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pek çok ülkeye sağlık yardımı gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi inşallah çarşamba günü göndereceğiz. Kızılay ile İtalya'ya yardım yaptık ve yapıyoruz.

"HİÇBİR TEHDİT BİZİ HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇİREMEZ"

Solunum cihazı üretmek için kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İşi olmayan, zorunluluğu olmayan vatandaşlarımız kendilerini karantinaya almalılar. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Milletimizle beraber bu musibetin üstesinden geleceğiz. Başaracağımıza inanalım, hiçbir virüs bizim kardeşliğimizden güçlü değildir. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden vazgeçiremez.

Medeniyetimizi, kültürümüz yardımlaşma üzerine kuruludur. Devlet olarak her kesimden insanın yanındayız. İstihdamın devam etmesi için tüm işletmelere kolaylıklar sağladık.

Ülkemizdeki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve pirim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara, mevcut kredilerinin 6 aya kadarı ödemesiz olmak üzere, 12 aya kadar ilave süre tanınmasını sağladık.

Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik. Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmalara, istihdamı azaltmamaları şartıyla, önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar ilave likit sağladık.

Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik. 6 Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Kısa çalışma ödeneğin şartlarını kolaylaştırdık. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini artırdık.

"AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, HEDEFİMİZ YIL SONU"

İlk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimize 8 CİGABAYT'a kadar ücretsiz internet imkanı getirdik. Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz. Yine Aşı için çalışmalar sürüyor, hedefimiz yıl sonu.

Sağlık çalışanlarımızın her birine, TÜRKSAT üzerinden 100'er CİGABAYT ücretsiz internet kotası veriyoruz. Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik.

Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 100'ün üzerindedir. Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık.

Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz.

Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik.

"MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz.

"Biz bize yeteriz Türkiye'm" diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı.

Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.

Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz.

"7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM"

Kampanyayı, şahsım olarak, 7 ayki maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler.

Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

"EN BÜYÜK KATKIYI İŞ ADAMLARIMIZ VE HAYIRSEVERLERİMİZDEN BEKLİYORUZ"

Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum.

İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.