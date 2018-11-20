Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Yarın Bir Araya Gelecek

İttifak yapmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, 21 Kasım Çarşamba (yarın) bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak konusunu görüşecek.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı ile seçimlere girdi ve sandıktan zaferle çıktı. Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bırakırken şimdi de 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde de ittifak yapmak için bir araya geldi.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEMİŞTİ

Heyetler arasındaki görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir araya geldi. Ancak görüşmeler sonuç vermedi ve önce Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifakın yapılmayacağı açıklaması geldi. Bahçeli'nin yerelde ittifak yok açıklamasından sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakının devam ettiğini ancak yerel seçimlerde herkes kendi yoluna devam edeceğini açıkladı.

CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINA KARŞI YENİDEN GÖRÜŞME

Süreç bu şekilde devam ederken, muhalefet cephesinde ise başka büyükşehirler olmak üzere bazı kritik illerle CHP-İYİ Partiittifakının olabileceği sinyalleri gelmeye başladı. Tüm siyasi partilerin gözünü diktiği İstanbul'da CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Aynı şekilde Ankara, Manisa, Mersin, Adana'da da muhalefetin ittifak arayışında olduğu haberleri gündeme yansıdı. Bu gelişmeler üzerine Cumhur İttifakı cephesinde liderlerin yeniden buluşması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü bir araya gelecek.