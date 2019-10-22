Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son durumları görüşmek için Soçi'de bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

SOÇİ'DE SURİYE KONUŞULACAK

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

ERDOĞAN: GÖRÜŞME FAYDALI OLACAK

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

PUTİN: GÖRÜŞME VERİMLİ OLACAK

Görüşme öncesi konuşan Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.

ERDOĞAN SOÇİ'YE HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le görüşmek için Soçi'ye hareket etti. Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ''Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz'' dedi. Şimdiye dek bölgeden çekilen terörist sayısını da açıklayan Erdoğan, ''700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir" diyen Erdoğan, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması ilkesine sadık olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşme öncesi, "Bu seyahatte Sayın Putin ile süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız" derken, görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.