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Son dakika: Erdoğan ve Putin, İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le İdlib konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşme ayarlamak konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

28.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:58

'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından ile Türkiye arasında en üst düzey temas sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANLAŞMALARI KONUŞTULAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de Esed Rejimi, askerlerimize hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye, bizi askerlerinin yeri konusunda bilgilendirmedi" derken Hulusi Akar ise Rusya'ya bilgi verildiğini açıkladı.

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Son dakika: Erdoğan ve Putin, İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü

Vladimir Putin, İdlib, Rusya, Güncel


28.02.2020 14:09:13