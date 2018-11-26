Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın 20 İl Adayını Daha Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak AK Parti grup toplantısında, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yarın açıklanmayacağı öğrenildi.

İŞTE AÇIKLANACAK 20 İL:

Cumuhurbaşkanı Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.

İSTANBUL ADAYI AÇIKLANMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yarın açıklanmayacağı öğrenilirken İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adaylarının duyurulacağı belirtildi.