Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Okulların kapanmasını gerektirecek bir bulguya rastlanmadı

İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem sonrası yetkililer teyakkuza geçti. Depreme ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD koordinasyon binasında bir araya geldi.

Deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Öğretmen, öğrenci ve veliler okulların yarın tatil olup olmayacağı konusunda bilgi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, okulların tatil olup olmayacağına "Yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yarın okulları tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacak, öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"RİSK GÖRÜYORLARSA O BİNADA KALMALARINI ARZU ETMEYİZ"

"5,8'lik depremde herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorsa o binalarda kalmalarını arzu etmeyiz. Bununla ilgili AFAD da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da yakinen bunu takip ediyorlar. Bütün hasar tespit ekiplerimiz buradalar. Teknik yardımını anında sağlarlar, sağlarız. 5,8'lik depremde herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorsa o binalarda kalmalarını arzu etmeyiz. Bununla ilgili AFAD da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da yakinen bunu takip ediyorlar. Bütün hasar tespit ekiplerimiz buradalar. Teknik yardımını anında sağlarlar, sağlarız. Binaların sağlıklı olup olmadığına yönelik... İçeride kalır veya kalmaz. Ona bizim buradan 'Şuna girin veya girmeyin.' şeklinde bir açıklama yapmamız doğru değil.Halkımızın rahat olması ama kendi binasını kendisi de yakinen biliyor. Teknik yardımı biz de verebiliriz. Kendi tedbirini almasında da fayda var.

"SON DERECE BASİT YARALANMALAR"

En son bende olan 6 idi. O da deprem kaynaklı değil de genelde yan bir yere çapma, bir şey düşmesinden kaynaklı son derece basit yaralanmalar. Hepsi de taburcu edilmiş durumda. Benim bilgim dahilinde, şu anda hastanelerimizde yaralımız yok.

"SADECE 3 BİNADA HASAR VAR"

En son bilgileri söylüyorum. Sadece 3 binada hasar var gibi. O da çok eski. Buna da baktığımızda 1977'de yapılan bir camiden bahsediyoruz. Biliyorsunuz deprem yönetmeliklerimiz bu anlamda önemli. 1999'da hemen depremden sonra güncellendi. Sonrasında yine 2007'de güncelledik. Sonrasında yapılan binalar daha sağlıklı. Dolayısıyla şu ana kadar 3 bina ama bunlar değişebilir. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

"FELAKET SENARYOLARI ORTAYA ATILIYOR"

Ufak bir sallantıdan sonra bile bazı uzmanlar felaket senaryoları ortaya atıyor. Bu konuda ne söylersiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Senaryolar he zaman konuşulan şeyler. Bizim senaryolardan ziyade 'Olacak mı olmayacak mı'yı bir kenara bırakmamız gerekir İstanbul'da. Bunu yıllardır söylüyoruz. Asla panik yapmadan, sadece hazırlık boyutuna bakmak lazım. Yoksa herkes her türlü yorumu yapabilir. 'Şunu yapmayın, bunu yapın.' demekle bir şey çözülmüyor.

"BÖYLE BİR TEKNOLOJİ YOK"

Yani deprem her anda olabilir, hiçbir zaman da olmayabilir. Depremin böyle bir '6 saat sonra şu deprem olacak.', '6 gün sonra böyle bir deprem olacak.' şu anda dünyada böyle bir teknoloji, gelişme, bu kadar net bilecek kimse yok. Keşke böyle olsa da biz de rahatlasak. Yani bu sadece ihtimaller boyutundaki senaryo üretmenin ötesinde bir şey değildir. Dolayısıyla biz burada gelip de 'Hayır olacak, olmayacak.' deme lüksümüz de yok. Zaten 'Olacak.' diye hiç kimse söyleyemez. Hep aynı noktaya geliyoruz. Genelde hemen farklı senaryolar boyutundan gitmekten ziyade panik olmadan, son derece rahat bir şekilde gereken tedbirlerimizi almak. Yapabileceğimiz en güzel şey budur. Dolayısıyla birey olarak bunu söylüyorum. Yani ben bu soruyu size sorayım. Siz kendi tedbirinizi aldınız mı? Evinizde tedbirinizi aldınız mı? Çocuğunuzla, eşinizle, kardeşinizle ilgili tedbirlerinizi aldınız mı? Oturduğunuz binayla ilgili tedbirinizi aldınız mı? Bunu kastediyorum. Evinizdeki hazırlıklar, eşyaların düşmemesiyle ilgili tedbirler... Bu kadar basit. Yani her birimiz kendi üzerimize düşeni yapınca zaten deprem öldürmez. Bu kadar net. Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız yan etkileri insanlara genelde hasar verir. Hazır olalım.

"İSTANBUL GÜNDEMİNE GETİRMEK HAKSIZLIK OLUR"

Toplanma yerleriyle ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı yaptılar. AFAD'ın internet sitesinden de bunlar ilan ediliyor. Yeteri kadar toplanma alanlarımız zaten her zaman var. Orada da yine basın da ricamız şu, genelde toplanma yerleri ilan edildiği zaman orada herhangi bir yerde diyelim 2 bin 800 toplanma yerimizden bir tanesinin resmini bulup, 'Burada herhangi bir şey yapılmış.' deyip toplanma yeri yokmuş gibi bir senaryoyu Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemine getirmek haksızlık olur. Yani buradaki çalışmalar şu, biz her gün bir önceki güne göre yapısal anlamda daha hazırlıklı gidiyoruz. Kamu binalarında bu anlamda ciddi çalışmalarımız var. Kamu binalarında yüzde 92'ye varan, okullarımız da dahil, çok ciddi şekilde bir yenilenmeden ve depreme dayanıklılık testinden geçirdik. Dolayısıyla her hazır olan kamu binası ve okul, aynı zamanda bir barınma alanıdır. Oralarda hazırlık arttıkça açık alanlardaki artık o hazırlıklara ihtiyacımız kalmaz. Daha az miktarda hazır olunur. Bizim için önemli olan toplam senaryoya göre muhtemel senaryolara göre ihtiyacımız olan toplanma yerleri hazır mı, değil mi? Şu anda bizim bilgimiz dahilinde hazır."



