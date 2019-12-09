Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2020 büyüme hedefimiz yüzde 5

Meclis Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumun yaptı. Oktay, 2020 yılına yılına ilişkin olarak Türkiye ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu belirtti.

Oktay konu hakkında şunları söyledi:

"Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir"

"SALDIRILARA BOYUN EĞİLMEDİ"

Hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her türlü açık tehdit ve baskıya rağmen kararlı tutumuyla saldırılara boyun eğilmediğini ve alınan tedbirlerle bu şokların etkisiz hale getirildiğini belirten Oktay, "Şokların neticesinde yükselen enflasyonla oldukça kararlı bir mücadele ortaya konulmuş, halkımızın desteği alınarak beklentiler iyi yönetilmiş ve enflasyonda belirgin bir düşüş gerçekleştirilerek fiyat artışında katılaşmanın önüne geçilmiştir" dedi.

"KADIN İSTİHDAMINI YÜZDE 34'E YÜKSELMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İstihdam hakkında konuşan Oktay, "Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın iş gücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DE 5 KUYU DAHA AÇACAĞIZ"

Doğu Akdeniz konusuna da değinen Oktay, "Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz" dedi.