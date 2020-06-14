Son Dakika: Bingöl Karlıova’da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DEVLETİN ZİRVESİ KENTE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10 EV ÇÖKTÜ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Vali Ekinci, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu.

Valilikten yapılan açıklamada da Kaynarpınar köyünde karakola ait 2 gözetleme kulesinin çöktüğü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.