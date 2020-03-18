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Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı

Son dakika: Koronavirüs sebebiyle Avrupa'dan ülkeye dönmek isteyen vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

18.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:26

Koronavirüsün Avrupa 'da etkisini göstermesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, ülkeye dönmek için harekete geçti. Bu kapsamda çalışma yürüten bakanlıklar, Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

"SAAT 06.00 İTİBARIYLA TAMAMLANDI"

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemize yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin 15 Mart Pazar Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızla yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde;

Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği "kurallar" çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum."

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Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Etiketler : Koronavirüs, fuat oktay, Avrupa, Güncel

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