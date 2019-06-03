Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulusal bir televizyon kanalında generallerle ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Altun, "Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

"HAKARETAMİZ İFADELER ZİYADESİYLE RAHATSIZ EDİCİDİR"

Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.

Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı "en büyük gücümüz" olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz.

15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN EMRİNDE GÖREV YAPMAKTADIRLAR"

Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır.

Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarfettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz.