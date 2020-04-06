Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak. Erdoğan'ın ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

BAKANLAR SON DURUMU ANLATACAK

Toplantıda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ne kadar uyulduğunu ve bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini paylaşacak. Bunun yanı sıra ekonomik olarak alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.