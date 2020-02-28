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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

28.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:17

'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Esed'den hesap sorulacağını ifade etti.

Esed rejiminin, İdlib'de askerlerimize düzenlediği saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıya Türkiye ve dünyadan tepkiler büyürken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"SABAHA KADAR EN SERT ŞEKİLDE MUKABELE EDİLDİ"

Kalın Twitter hesabından şunları yazdı: "Rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Askerimize yapılan bu hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edilmiştir.

"MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

Hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın Rejim hedefi havadan ve karadan vurulmuştur. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır.

"NATO SOMUT ADIMLAR ATMALIDIR"

İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. NATO başta olmak üzere uluslararası toplum İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve ivedilikle somut adımlar atmalıdır."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır

İbrahim Kalın, İdlib, Güncel


28.02.2020 18:38:07