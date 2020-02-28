Son dakika: Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

Türkiye'nin güneyinde yer alan İdlib kentinde, Suriye rejim güçlerinin Türk askerini hedef aldığı ve 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası karşılık verildi. Harekete geçen TSK, çok sayıda rejim noktasına atışlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama da Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığından geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulaması gerektiğini vurgulayan Altun şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANDI"

"Suriye'de rejim, Astana sürecindeki taahhütlerini yerine getirmeyi reddetti. Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürüttü. Suriye'de rejim etnik temizlik yapıyor, milyonlarca insanı İdlib'in dışına sürülüyor."