Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Altun, açıklamasında, "Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türkiye ve Türk halkını da hedef almaktadır" dedi.

"TÜRK HALKINI VE TÜRK DEVLETİNİ HEDEF ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'daki 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Altun, "Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil, Türk halkını ve Türk Devleti'ni hedef almaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı. Erdoğan'ın açıklaması Türkiye'ye geçmişte ve günümüzde yapılan saldırılar çerçevesindedir" dedi.