Son dakika: Darbeci general Hafter'den skandal Türkiye şartı: Çekilirlerse ateşkese hazırız

Arap Baharı ile başlayan süreçte Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle birlikte siyasi istikrarın 9 yıldır sağlanamadığı Libya'da, ülkenin batısını kontrol eden Halife Hafter açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansı RIA'nın "son dakika" koduyla servis ettiği haberde Hafter'in, "Eğer taleplerimiz yerine getirilirse ateşkese hazırız" sözleri yer aldı. Hafter ateşkesin bazı şartları arasında, 'Türk askerlerinin bölgeden ayrılmasını' gösterdi.

Libya'nın batısını yöneten General Halife Hafter Rus haber ajansı RIA'ya konuştu. Libya'da barış sağlamak için oluşturulan bütün diplomatik girişimlere itiraz eden ve her toplantıda masadan kalkan General Halife Hafter, ateşkes için hazır olduğunu söyledi.

"TÜRK ORDUSUNUN ÇEKİLMESİ ŞART"

Ancak Hafter, ateşkes için bazı şartlar öne sürdü. Uluslararası güçlere ateşkes için şart koşan Hafter, Türkiye için skandal bir talepte bulundu ve "Ateşkes için Türk ordusunun Libya'dan çekilmesi şart" dedi.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor.

Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.

Öte yandan DAEŞ'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, DAEŞ'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı.

KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.