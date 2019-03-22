Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arçı depremler olmaya devam ediyor. En son Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü. Deprem saat 11.20'de gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ GÜN 5,5 ŞİDDETİYLE SARSILMIŞTI

Geçtiğimiz gün Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yine deprem meydana gelmişti. 5,5 büyüklüğünde sarsılan Acıpayam'da bir çok ev yeri kullanılamaz hale gelmişti. Ayrıca Acıpayam'da meydana gelen deprem İzmir ve Antalya gibi çevre illerde de hissedilmişti.