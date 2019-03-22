Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ ACIPAYAM OLAY DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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