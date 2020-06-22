Son Dakika | Denizli'de 562 farklı asayiş olayında 307 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Denizli'de polis tarafından son 1 haftada 18 bin 106 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Son Dakika | Denizli'de 562 farklı asayiş olayında 307 şüpheli gözaltına alındı
22.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:49
Denizli'de polis tarafından son 1 haftada 18 bin 106 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 79 şahıs yakalanırken, 562 farklı asayiş olayında ise 307 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 15-21 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 18 bin 106 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Polis tarafından yakalama kararı olan 79 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 8 adet bisiklet, 1 adet televizyon, 2 adet olta takımı, 1 adet cep telefonu, 1 kilogram bakır kablo ve market gıda ürünleri ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 562 farklı asayiş olayında ise 307 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

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