Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, 14 Nisan 2020 tarihinde Karadeniz açıklarında, Arnavutköy yakınlarında 4.1 büyüklüğünde, 16.9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından Balıkesir, Çorum, Elazığ, Akdeniz, Erzincan taraflarında da üst üste depremler oldu. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 7.03 km derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. İşte, son dakika depremleri...

Kandilli Rasathanesi son depremleri için tıklayın...

SON DAKİKA DEPREMLERİ

2020.04.14 08:09:59-1.9-DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 08:02:11-2.1-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 07:54:14-1.1-ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.04.14 06:17:55-2.7-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.04.14 04:38:35-2.3-ULUKOY-(ERZINCAN)

2020.04.14 04:18:44-1.8-GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM)

2020.04.14 03:50:46-1.9-POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2020.04.14 02:56:38-4.1-ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)

2020.04.14 02:55:43-1.7-YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 01:56:52-1.7-YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.04.14 00:26:37-1.6-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 00:26:15-1.8-MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)

2020.04.13 23:13:38-2.3-OLCEK-(ARDAHAN)

2020.04.13 22:23:43-1.7-TASEVI-YALVAC (ISPARTA)

2020.04.13 21:41:49-2.5-ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.13 19:39:33-1.7-TOHUMLU-(ELAZIG)