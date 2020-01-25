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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Son dakika: Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "22 kaybımız, bini aşkın yaralımız var" dedi.

25.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti. Burada bir açıklama yapan Erdoğan, "22 kaybımız, bini aşkın yaralımız var" dedi.

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ediyor.

ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DA İLK AÇIKLAMA

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." diye konuştu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Devletimizin bir ihtiyacı yok. Birileri yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir" dedi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlun Mevlana Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

Bu tip afetler bizler için büyük bir imtihan. Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Daha önceki depremleri sabırla aşmayı bildik. Şimdi yine bir imtihandayız. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız.

AFAD'DAN YARDIM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

PUTİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiği bir telgraf gönderdi. Putin, hayatını kaybedenler sebebiyle Erdoğan'a üzüntülerini iletti.

MERKEL DE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'dan döndükten sonra Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Merkel, yarılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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