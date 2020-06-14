Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde çöken güvenlik kulesinde şehit olan korucu Cengiz Pullu'nun naaşı ambulansla İlçe Devlet Hastanesi morguna getirildi.

14.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:51

Bingöl'de meydana gelen depremde çöken güvenlik kulesinde şehit olan korucu Cengiz Pullu'nun naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde bazı evlerde çöktü. Kaynar Pınar köyünde ise güvenlik kulesi çöktü, güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit oldu. Şehit olan korucunun naaşı ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı.

Şehidin naaşı ambulansla İlçe Devlet Hastanesi morguna getirildi, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Bingöl, Güncel, Haber

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