Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Son depremler AFAD verilerine göre, Çanakkale, Kütahya, Malatya, Ankara gibi illerde meydana geldi. 9 Nisan gününden itibaren en büyük deprem Ordu ilinde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Diğer yandan Elazığ, Manisa illerinde de depremler sürüyor. Akdeniz'de de 3.7 büyüklüğünde depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son dakika depremleri haberimizde.

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SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih-Saat-Büyüklük-Yer

2020.04.10 09:10:01 - 1.4 - TIYEKLI-SAHINBEY (GAZIANTEP)

2020.04.10 08:42:27 - 3.7 - AKDENIZ

2020.04.10 08:10:12 - 0.8 - SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.10 08:01:09 - 2.5 - KUCUKANAFARTA-ECEABAT (CANAKKALE)

2020.04.10 07:55:08 - 2.0 - KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

2020.04.10 07:29:58 - 2.6 - YESILPINAR-LACIN (CORUM)

2020.04.10 05:16:49 - 1.5 - AKBAYIR-SAHINBEY (GAZIANTEP)

2020.04.10 05:08:33 - 1.9 - DOKUR-SAHINBEY (GAZIANTEP)

2020.04.10 04:44:28 - 3.0 - AKDENIZ

2020.04.10 04:34:06 - 3.7 - AKDENIZ

2020.04.10 04:33:16 - 2.6 - ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.04.10 04:26:59 - 3.1 - GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.04.10 03:20:06 - 2.2 - UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)

2020.04.10 03:18:36 - 1.7 - YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)

2020.04.10 03:15:49 - 2.6 - KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

2020.04.10 03:06:16 - 0.9 - HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

2020.04.10 02:25:08 - 1.6 - GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.10 02:05:25 - 0.7 - KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.10 01:23:01 - 2.4 - IKITEPE-(ELAZIG)

2020.04.10 01:21:08 - 1.8 - KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.04.10 00:59:46 - 1.7 - GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.04.10 00:28:44 - 2.3 - YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.04.10 00:23:44 - 4.2 - AVDULLU-KUMRU (ORDU)

2020.04.10 00:14:18 - 3.4 - YUNANISTAN

2020.04.09 23:31:12 - 1.6 - SARITAS-BASKIL (ELAZIG)

2020.04.09 23:24:17 - 1.6 - BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.09 23:14:11 - 2.2 - YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)

2020.04.09 22:58:29 - 0.8 - BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.09 22:53:18 - 0.7 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.09 21:58:57 - 2.5 - OZYURT-(VAN)

2020.04.09 21:54:46 - 1.9 - KOZLUCA-(VAN)

2020.04.09 21:51:56 - 3.7 - AKDENIZ

2020.04.09 21:47:30 - 2.7 - ÇANAKCI-KALE (MALATYA)

2020.04.09 21:37:07 - 4.1 - AKDENIZ