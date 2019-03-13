Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte senet iddialarıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a "Çekil" çağrı yaptı.

Önceki gün Kırıkkale mitinginin ardından verdiği molada, kendisini izleyen bir grup gazeteci ile sohbet eden MHP Lideri Bahçeli, Mansur Yavaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"SİYASİ BOYUTU 19 GÜN TARTIŞILACAK"

"Bu konuyu iki sebepten dolayı çok iyi düşünmek lazım. Bir: Tartışmaya muhatap olan kişi Türkiye'nin çok kritik bir sürecinde, başkentin, zillet ittifakının adayı olarak takdim edilen bir kişi. Diğeri ise olayın hukuki boyutu var. Hukuki yönden bir ceza almış. Bu da Yargıtay tarafından onanmış. Bunun ikisi yan yana geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan bir şahsın buna benzer yaklaşımlarla tartışılmaya açılması, dikkat çekici bir durumdur. Artık kalan 19 gün içerisinde sürekli tartışmaya zemin teşkil edecektir. Madem ki bir iddianame hazırlanmış ve bu mahkemece kabul edilmiş, öyleyse soruşturmanın sonucuna kadar konunun hukuki yönü üzerinde çok yönlü bir tartışmaya girmek doğru olmaz. Hukuku yönlendirmek de doğru olmaz. Ama bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak. Böyle bir durum karşısında olacak?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"ÇEKİL" ÇAĞRISI

"Bana göre hem CHP'ye olan saygısından, hem Kılıçdaroğlu tarafından dayatılarak yapılmış olması dikkate alındığında o zaman kişinin, 'Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma, hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Ve soruşturmanın sonucu alınınca kadar bu kararı aldığını söyleyecek. Sonucu aldıktan, adaylıktan çekildikten sonra tekrar bunun aday olması vesaire gibi şart da yok. Yani büyükşehir belediye başkan adaylığını noktalaması gerekir. Hem kendisinin gelecekteki siyasetinin devamı açısından, hem CHP açısından hem de hukuki yönden soruşturmanın sonucu alınıncaya kadar böyle olmasında yarar var. Kendisinin seçimi kazanma şansının çok yüksek olduğu bir dönemde 'kumpas kuruluyor' gibi geçmişten bugüne kadar her boyutuyla tartışılan bir kavramı, kendi şahsında gündeme taşıması da doğru değil."

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

"ÇOK FARKLI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

"Diyelim ki soruşturmadan beklenilen şeyler olmadı. Kendisi çok haklı çıktı bir iftiraya, kumpasa, komploya karşı karşıya kaldığı netleşti. Böyle bir durumda siyasi bir kişi olması sebebiyle mahkemenin bu kanaati millet vicdanında da kendisini rahatlatır. Ama tersi olursa o başka bir olay olur. Artık Türkiye'de tüm mahalli idareler seçimlerinde gündem bu olacak. Bu CHP'yi tüketme sürecine girer. Kemal Kılıçdaroğlu beyin bunun adaylığı üzerindeki ısrarı, sebep-sonuç ilişkisi yönünden incelenmek ister. Bunlar da çok farklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Yani CHP Genel Başkanı'ndan herhangi bir şey gelmeden, bu kadar 'samimi, dürüst, ilkeli, samimi' ölçülerde siyaset yapan, büyükşehire kritik süreçlerde talip olan bir kişi partisini rahatlatmalı, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun için de adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki; yavaş yavaş ayrıl, kimseyi sıkıntıya sokma."