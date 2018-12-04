Devlet Bahçeli: Meclis Başkanlığı Konusunda Pazarlığımız Olmaz!

Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. MHP'nin, Cumhur İttifakı karşılığında Cumhurbaşkanı'ndan Meclis Başkanlığını istediği iddialarını yanıtlayan Bahçeli "Pazarlığımız olmaz" dedi.

Grup toplantısı sonrası konuşan Bahçeli şunları söyledi;

"MHP OLARAK GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçiminde nasıl uygulanacağı konusunda yapılan toplantıda AK Parti'den ve MHP'den iki yönetici toplantı yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

"PARTİZANCA DEĞİL, AKILLICA BİR YOL İZLENMELİDİR"

Şu anki çalışma 30 belediye başkanı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir.

"MHP'DE PAZARLIK SÖZ KONUSU OLMAZ"

Her defasında söylüyorum, MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar vardır, her türlü sebze orada mevcuttur ve dileyen alıp satabilir. Ama bizim partimizde böyle şey olmaz.