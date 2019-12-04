Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık

MHP, siyaset ortağı AK Parti'yle zıt düştüğü 'af yasası'nda yeni bir karar aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada 24 Eylül 2018'de verdikleri teklifi beklemeye aldıklarını söyledi. Kararın ittifak içerisinde tezatlık yaşanmaması için alındığını dile getiren Bahçeli, "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" dedi.

Ceza indirimi için bir süredir görüşmeleri devam eden kanun tasarısı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni bir açıklama geldi.

MHP'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı. Değerlendirme devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir açıklama geldi.

TEKLİF BEKLEMEYE ALINDI

Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" diyerek teklifin beklemeye alındığını duyurdu.