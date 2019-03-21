Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 54 Kişi Hayatını Kaybetti

Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında, aşırı dolu bir teknenin sulara gömülmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise kayboldu. Feribotta kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişinin olduğu aktarılırken, yaşanan faciada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE TAŞIMA YAPIYORDU

Irak'ın Musul kentinde tekne faciası yaşandı. Dicle Nehri üzerinde kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kalan tekne sulara gömüldü.

YOLCULARIN ÇOĞUNLUĞU KADINLARDAN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞUYORDU

Feribotta turist ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin olduğu aktarılırken, yaşanan faciada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Iraklı yetkililer, olayda 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.