21 Mart 2019, 16:33
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Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 54 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan bir feribotta 54 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında, aşırı dolu bir teknenin sulara gömülmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise kayboldu. Feribotta kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişinin olduğu aktarılırken, yaşanan faciada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE TAŞIMA YAPIYORDU

Irak'ın Musul kentinde tekne faciası yaşandı. Dicle Nehri üzerinde kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kalan tekne sulara gömüldü.

YOLCULARIN ÇOĞUNLUĞU KADINLARDAN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞUYORDU

Feribotta turist ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin olduğu aktarılırken, yaşanan faciada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Iraklı yetkililer, olayda 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Musul, Dicle, 3. Sayfa, Dünya, Güncel



YORUMLAR (13)
LARİN: ULAN CAHİL DEDİĞİMİZ ZAMAN KIZIYORLAR ALLAHIM SABIR VER YA DOLMUŞ GİBİ FERİBOT DOLDURMUŞLAR KAFA YOK BÜTÜN ORTA DOĞUDA YAŞAYAN İNSANLARDA BEYNİN ZERRESİ YOK YA
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  • GS66 : Sanki Türkiye çok gelişmişde,başkalarını beğenmiyor.Bu dediğiminde politikayla alakası yok.Almanyadan selamlar
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  • LARİN : İki sefer fazla yapsın 5 kişilik asansöre 15 kişi ile binilmez Beyin olsa Canlar gitmezdi Hadi selametle biraz sorgulama yetiniz olsun Allah size onu kullanın diye vermiş.
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    1 0
  • MİSAFİR : Imkanları ancak bu kadar elverişli. Allah kimseyi mecbur bırakmasın
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BATUHAN URASOĞLU: Bakalım yenizelanda kadar üzülecek miyiz .
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7 14
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