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Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir

Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceğini ve karantina bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını belirtti.

13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:08

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada; koronavirüs nedeniyle risk grubundaki Müslümanların evlerinde öğle namazı kılabileceği ve karantina bölgesindeki Müslümanlara cuma namazının farz olmadığı ifade edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalık 120 binden fazla insana da bulaştı. Türkiye'de de 2 kişide görülen koronavirüs nedeniyle devlet kurumları tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

"KARANTİNA BÖLGESİNDEKİLERE CUMA NAMAZI FARZ DEĞİL"

Diyanet İşleri Başkanlığı da bugün cuma hutbesinde koronavirüsü işlemekle birlikte merak edilen "Koronavirüs nedeniyle camide cuma namazı kılmasak olur mu" sorusuna fetva verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvada şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir."

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta bir kişide tespit edildi. Sağlık Bakanı bu sabah yaptığı açıklamada ülkemizde hastalık görülen kişi sayısının 2'ye yükseldiğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Mart 2020 tarihli cuma hutbesinde bir dizi önlemlerden bahsederken, kişisel tespih kullanılması ve musafaha yapılmaması uyarısında bulundu.

Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Etiketler : Din İşleri Yüksek Kurulu, Koronavirüs, Güncel

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