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Dış ticaret açığı yüzde 46,54 azaldı

Dış ticaret açığı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.

29.08.2019 10:01

Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, dış ticaret açığı 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 228 milyon dolar seviyesinden, yüzde 46,54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.

İHRACAT YÜZDE 8,32 ARTTI

Temmuz ayında ihracat yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolar, ithalat yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar oldu.

ÖTS'YE GÖRE AÇIK 3,15 MİLYAR DOLAR

ÖTS'ye göre Temmuz ayında dış ticaret açığı 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 9 milyon dolar seviyesinden yüzde 47,51 oranında azalarak 3 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÖTS'ye göre Temmuz ayında ihracat yüzde 8,46 artarak 15 milyar 238 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 18 milyar 392 milyon dolar seviyesinde oluştu.

Dış ticaret açığı yüzde 46,54 azaldı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel

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