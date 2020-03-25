Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüs nedeniyle 32 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şunlar:

AB İLE GÖÇMEN GÖRÜŞMESİ

"Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştireceğiz. diğer taraftan AB ile yeni bir süreç başlattık. Karşılıklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra AB göçle ilgili tutamadığı sözleri yerine getirecek mi, bugünün şartlarında neler yapılması gerekiyor, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri nasıl sağlanacak konusunda çalışmaları yürütüyoruz.

"DÜN AKŞAM İTİBARIYLA 2711 ÖĞRENCİMİZİ ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Yurt dışından ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız olmuştu. 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızı getirmiştik. Uçuşların durdurulmasından sonra, başta Erasmus öğrencileri olmak üzere, yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz Türkiye'ye dönmek istediler. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibariye 11 seferle, 8 ülkeden 2711 öğrencimizi ülkemize getirdik. Sudan 'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildi.

"FAS'TAN 224 VATANDAŞIMIZI DA GETİRDİK"

Diğer taraftan Fas'taki 224 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Sadece yurt dışından gelen vatandaşlar değil, Türkiye'de kalan farklı ülkelerin vatandaşları da var. Onların da gidişleri için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özbekistan'dan gelen bir uçak Özbek kardeşlerimizi ülkelerine götürdü.

"YURT DIŞINDAKİ 32 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Cenazelerin gelmesi için gereken yardımı yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın talep ve eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Son birkaç gün içerisinde benim sosyal medya hesabıma 3200 mesaj geldi. Bunların hepsine dönüş yaptık. Amacımız vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızı getiririz dersek bu gerçekçi olmaz. Öğrencilerimize öncelik verdik.

"BİR İHTİYACINIZ OLURSA MİSYONLARIMIZI ARAYIN"

Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bizlerin ve elçiliklerimizin çağrılarını dikkate almalarını istiyoruz. Bu bir küresel salgındır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın canları bizim için kıymetlidir. Lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa da misyonlarımızı arayın. Bizler size hizmet etmek için bu misyonları açıyoruz."