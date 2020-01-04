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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Türkiye, ABD'nin General Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam yemini eden İran ile ilk temasını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

04.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:23

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin üzerine İran, intikam yemini etmişti. Türkiye, intikam yemini eden İran ile ilk teması sağladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ KONUŞULDU

Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞLERDİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şüphesiz ki İran'ın büyük ailesi ve bölgedeki diğer özgür uluslar Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel


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