Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak. Bu toplantı öncesindeDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresi konusunda muhalefet partileri CHP, MHP ve İYİ Partiliderleri ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

"LİBYA'YI SURİYE YAPMAK İSTİYORLAR"

Libya'daki son gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok." dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP, MHP ve İyi Parti'den randevu talebinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, "DESTEK VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Tezkereye parti olarak "Hayır" dileyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Türkiye savaşmak için değil, Libya'daki tarafları barıştırmak için orada olmalı. Libya halkının bölünmesine katkı vermek doğru değildir" dedi.

Milliyet gazetesinden Didem Özel Tümer'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni siyasi oluşumları değerlendirirken de "Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye'nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

LİBYA ASKERİ DESTEK İSTEMİŞTİ

Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a başlattığı saldırıyı önlemek için Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri yardım talebinde bulunmuştu. Yardım talebi kara, hava ve deniz olmak üzere üç konuda yapıldı.