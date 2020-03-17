Menü
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak - Güncel

Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Avrupa ülkesindeki 3 bin 614 Türk'ün ülkeye getirildikten sonra İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını açıkladı.

17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:12

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı salgının etkili olduğu Avrupa 'da yaşayan 3 bin 614 Türk yurda dönmek için başvuru yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu kişilerin İstanbul ve Kocaeli 'de karantinaya alınacağını açıkladı.

Dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs Avrupa'da pik yapmış durumda. Türkiye'de Avrupa'da yaşayan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için hareke geçti.

"ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIP DERTLERİNİ DİNLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yardım etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle İtalya'da öğrencilerimiz var. Öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere hem Milano hem Roma temsilcilerimiz kendilerine ulaşıyor, dertlerini dinliyor.

"YURT DIŞINDAN GELECEK 3 BİN 614 VATANDAŞ İSTANBUL VE KOCAELİ'DE KARANTİNAYA ALINACAK"

Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı varsa onları gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının ardından 15 Mart itibariyle 9 ülkeye uçuşlar durduruldu. Dün dönem isteyen vatandaşlarımızın başvuru yapmasını istedik. Dün akşam itibariyle başvurular tamamlandı. 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. Bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz 34 seferle.

Vatandaşlarımız döndükten sonra İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek. İçişleri Bakanımızın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli Valilikleri bunları koordine edecek. Sağlık Bakanlığı da doktor ve sağlık personelini temin ediyor.

"FAS'TAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Fas, 19 Mart itibariyle ülkesine gelecek tüm uçuşları durdurma kararı almıştı. Dünkü bir notayla bunu erkene aldıklarını söylediler. Bu nedenle 1500'e yakın vatandaşımızın Fas'ta olduğunu biliyoruz. Fas makamlarıyla da irtibat halindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Etiketler : İstanbul, Kocaeli, Avrupa, Güncel

İlgili Haberler

Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın AlmanyaBerlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurduTürk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdiSon dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
BatmanBatman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurduSunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
KonyaKonya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Hacettepe Üniversitesi HastaneleriHacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?
Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı