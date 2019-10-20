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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz" dedi.

20.10.2019 11:10

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile YPG güçlerinin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesi konusunu görüşeceklerini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Çavuşoğlu, "Güvenli Bölge'de tek bir YPG militanının bile kalmasını istemiyoruz" dedi.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu 2 gün önce yaptığı açıklamada, "Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, karşı çıkmayız" açıklamasını yapmıştı.

ABD İLE ANLAŞILMIŞTI

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmış ve Güvenli Bölge konusunda mutabık kalınmıştı.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi. 22 Ekim'de Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

"BUNA KARŞI ÇIKMAYIZ"

Öte yandan Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan HARDTalk programında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız" demişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Kobani, YPG, Güncel

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