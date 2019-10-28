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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu "Duyum aldık" deyip açıkladı: YPG, DAEŞ'li teröristleri para için bıraktı

Son dakika: Teröristbaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez" dedi.

28.10.2019 14:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristbaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili, DEAŞ ile bundan sonra da mücadeleye devam edileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "'YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez" açıklamasını yaptı.

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıklayan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır Başları şöyle;

Türkiye ve ABD Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde işbirliği yaptı. Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti.

150 SAATLİK SÜRE

Çıkmadıklarını görüyoruz, dorne ile saldırıyorlar. Çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz.

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME AŞAMASI NE DURUMDA?

Çekilenler de var. Rejim unsurları da bunu teyit ediyor. Tamamen çekildiğini söylemek mümkün değil.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu

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