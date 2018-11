Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı Açıklaması: Uluslararası Soruşturma Şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ŞEFFAF BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜĞÜMÜZÜ TÜM DÜNYA SÖYLÜYOR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin sergilediği tavrı, Türkiye'nin stratejisini ve bugüne kadar bizim bu konuda şeffaf bir süreç yürüttüğümüzü tüm dünya söylüyor. Bizi hiç sevmeyen ülkeler bile. Biz bu süreci uluslararası toplumla sürekli şeffaf bir şekilde de götürüyoruz." ifadesini kullandı.

"TOPLANAN DELİLLERİ GÖRMEK İSTEYENLERE BİZ GÖSTERDİK"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan'la bir çalışma grubu kurduk. Şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz.' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız, ne gerekiyorsa. Öyle kapatmaya çalışma, anlaşmaya çalışma... Olmaz. Olur mu öyle şey? Bu bir can. Bir gazeteci olması tabii ki birçok kişi ya da kuruluşlar açısından önemli ama her şeyden önce bir can ve vahşice işlenen bir cinayet. İstihbaratlar var, onlar delil toplar. Şu anda mahkemenin elinde. İstihbarat birimlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz, İçişlerimiz dahil toplanan deliller, görmek isteyenlere biz gösterdik. Türkiye herhangi bir blöf yok diyor, Türkiye elinde ne var uluslararası toplumla paylaşmamız lazım."