Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de FETÖ Operasyonlarının Başladığını Açıkladı

Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen bütçe programında konuşan Çavuşoğlu, New Jersey'de yürütülen FETÖ operasyonunda tutuklamaların başladığını da söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"FBI, FETÖ OPERASYONU YÜRÜTÜYOR"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de bulunan FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, açıklamasında "FBI'ın başlattığı bir soruşturma var, yaklaşık 15 eyalette. Çok ciddi bir soruşturma. FBI, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla örgütün Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladıklarını söyledi. New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar başladı." dedi.

"ESAD İLE ÇALIŞIRIZ DEMEDİM"

Doha'da yaptığı açıklamaya da açıklık getiren Çavuşoğlu, "Bana şöyle soruldu, Seçimi Esad kazanırsa çalışır mısınız? Öyle demokratik adil bir seçim olursa herkes durumunu gözden geçirir dedim, Esad'la çalışırız demedim." ifadelerini kullandı.

GÜLEN'İN İADESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını açıklamıştı. Bu konuda Erdoğan ile Trump'ın görüşme yaptığını da belirten Çaavuşoğlu, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." demişti.