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Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı

Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ''Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00'a(TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek'' dedi.

14.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:25

Dışişleri Bakanlığı, uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerin Salı günü saat 23.59'a kadar dönebileceğini duyurdu.

Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya sınır kapılarını kapatmıştı.

TÜRKİYE 16 ÜLKEYE SINIRLARI KAPATTI

Gürcistan'la karşılıklı alınan kararla birlikte Türkiye'nin ulaşımı durdurduğu ülke sayısı 16'ya yükseldi.

Korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'le 3 Şubat, İran'la 23 Şubat, Irak, İtalya ve Güney Kore ile de 29 Şubat'tan itibaren uçuşları yasakladı. İran'la tüm kara ve demir yolu geçişleri de durdurulurken, İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığı Gürcistan'a kaydırılmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması kararı alındı. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Azerbaycan ile kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verilmişti.

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Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Güncel

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