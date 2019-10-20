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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapora sert tepki gösterdi. Hazırlanan raporda, "TSK savaş suçu işliyor" ifadelerine sert tepki gösteren Bakanlık, "Bütünüyle reddediyoruz" dedi.

20.10.2019 10:54

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporuna sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

AF ÖRGÜTÜ, RAPORUNDA NE DEMİŞTİ?

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin hazırladığı raporda skandal ifadelere yer vermişti. Örgüt, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etmişti.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Af Örgütü, Güncel

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