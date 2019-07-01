Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, KKTC'nin Taşkent bölgesinde bir füzenin düşmesi sonucunda gerçekleşen patlama ve yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC HÜKÜMETİNE VE HALKINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

"KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hadise , KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."