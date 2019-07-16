Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Gine Körfezi'nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 18 Türk mürettebattan 10'unun rehin alındığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan Türk gemisinin Tema Limanı'na çekildiğini açıklarken Nijerya ve Gana ile temasa geçildiğini duyurdu. Öte yandan gemide çekilen ilk fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin korsanların hedefi olduğu ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındı. 18 Türk vatandaşının bulunduğu gemide kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Olay sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Kamerun'un Douala limanından/ Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N – 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır."

Bölgeden alınan ilk haberlere göre; yaralanma ve can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Paksoy, "Öğle vaktinde bir rapor elimize ulaşması gerekiyordu. O rapor ulaşmadı. Biz de şüphelendik. Bir süre bekledikten sonra Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olan bir arama kurtarma merkezimiz var. Onlarla iletişime geçtik. Onların bir izleme sistemi var. 'Gemiyi kontrol edebilir miyiz' dedim. Konuşmalarımız neticesinde Pazar Türkiye saati ile 01.00 sıralarında geminin rotasında bir durma fark edince, bir şey olduğundan şüphelendik. Sonra onlar da bir kriz birimi oluşturdular. Gemiyi takip etmeye başladılar. Biz de sürekli gemiye mesajlar atıyoruz fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Sonra geminin Tema Limanı'na doğru hareket halinde olduğunu görüyorduk, cevap alamıyorduk. Gana sınırlarında olan Tema Limanı'na yaklaşınca Gana'dan bir askeri bot gemiye yaklaştı ve bir çalışanla iletişim kurdular. Biz hala geminin üzerinde korsanlar olduğunu düşünüyorduk. Onlar oradan rapor edince haberimiz oldu. 10 arkadaşımızın rehin alındığını öğrendik. Nijerya'nın yaklaşık 230 kilometre güneybatısında olmuş hadise. Şimdi bütün gayretimiz bu arkadaşlarımızı kurtarıp geri getirmek" dedi.

Paksoy, "Şu an son durum hakkında elimize geçen bir bilgi yok. Gemiden alındıkları sırada yaralı olmadıklarını biliyoruz. Kalan 8 kişide de bir yaralanma hadisesi yok. O 8 kişi şuan Gana limanındalar. Orası güvenli bir yer. Şu an kaçıranlardan bir haber bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız devrede. Aileler ve biz hepimiz bu gelişmeleri bekliyoruz. Psikolojik baskı yapabilmek için birkaç gün bekleyebilecekleri söylendi. Bir süre bekledikleri daha sonra temasa geçtikleri yönünde, belki şu anda o süreci yaşıyoruz. Diğer 8 arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi

"SİLAHLARLA TARAYARAK YAKLAŞMIŞLAR"

Paksoy olayı yaşayan mürettebatın olayın detaylarını anlattığını söyledi. Paksoy, "Yaklaşık 12 kişi, iki botla gemimizi silahlarla tarayarak yaklaşmışlar. Geminin üzerine çıkıp saklanamayanları yakalamışlar. İlk yakaladıkları arkadaşlarımızı kullanarak saklanan arkadaşlarımıza 'çıkmazsanız bunları öldüreceğiz gemiyi de yakacağız siz de öleceksiniz' diyerek onları saklandıkları yerden çıkmaya zorlamışlar. Böyle durumlarda genelde direnmek yerine saklanma tercih ediliyor. Çünkü karşınızda silahlı adamlar var. Bir can kaybı olamaması için. Devletimizin de desteğiyle amacımız kaçırılan 10 arkadaşımızı kurtarıp ülkemize getirmek" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRK GEMİSİ TEMA LİMANI'NA ÇEKİLDİ

Yaşananların ardından Ankara'dan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan geminin Tema Limanı'na çekildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana ile iletişim halinde olunduğunu da vurguladı.