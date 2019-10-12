Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Barış Pınarı Harekatı Kapsamında DEAŞ'lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti hakkındaki açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Ailelerin gözetimini üstleneceğiz' denildi. ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin olası bir operasyonda tutuklu DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söylemişti. Trump, "Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli" şeklinde konuşmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti hakkındaki açıklaması şöyle;

"Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzey doğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaları yakından takip ediyoruz.

TUTUKLU DEAŞ'LILARIN GÖZETİMİ ÜSTLENİLECEK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

YABANCI UYRUKLULARIN ÜLKELERİNE DÖNMESİ

DEAŞ'la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız.

Öte yandan, kalıcı çözümün Suriye'de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir. Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarfedeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."

TRUMP "TÜRKİYE, SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yaptığı açıklamada "Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli" demişti.