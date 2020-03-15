Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son dakika: Dün gece umreden dönen 10 bin Türk vatandaşının karantinaya alınmasının ardından, daha önce dönen vatandaşlara ne olduğuyla ilgili çıkan tartışmalarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'den son umre kafilesinin 27 Şubat'ta yani 18 gün önce ülkeden ayrıldığını ve dönüşlerin erkene alındığını belirtti.
Umreden dönen 10 bin Türk vatandaşının karantinaya alınmasının ardından daha önce umreye giden ve dönen Türk vatandaşlarının durumunun ne olduğuyla ilgili çıkan tartışmalar hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Şubat'tan (18 gün önce) bu yana umre ziyareti için Türkiye'den kafile çıkmadığını belirtti.
Dün gece umreden dönen 10 bin Türk vatandaşı Ankara ve Konya'da koronavirüse karşı 14 gün gözetim altına alındı. Bu gelişmenin ardından umreden daha önce dönenlere ne olduğuyla ilgili tartışma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaparak, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığımızca alınan tedbirler çerçevesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlarımız için süreç içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
DÖNÜŞLER ERKENE ALINDI
- 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.
- Mezkûr tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.
- 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.
SUUDİ ARABİSTAN'A DOKTOR GÖNDERİLDİ
- Süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığımızca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlarımız ve görevlilerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmış, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtılmıştır.
- Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir.
ŞÜPHELİ BULUNANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
- Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.
Başkanlığımız sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
Umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık 10 bin Türk vatandaşı dün Türkiye'ye geldi. Bu vatandaşlar önlem için Ankara ve Konya'daki devlet yurtlarına yerleştirildi. Bu gelişmelerden sonra umreden daha önce dönen Türk vatandaşlarına ne olduğu konusunda sorular sosyal medyada dolaşmaya başladı.