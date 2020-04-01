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Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, ulusal düzeyde başlatılan bağış kampanyalarına zekat vermenin caiz olduğuna ilişkin fetva verdi.

01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:13

Geçtiğimiz gün başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan yardımlarla ilgili açıklama yapan Diyanet, bu kampanyaya yardım için zekat vermenin caiz olduğunu açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen 'Koronavirüs' (Covid-19) salgını sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına, zekat ile katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

"ZEKAT ZOR ZAMANLARDA DAHA BİR ÖNEM KAZANMIŞTIR"

Zekatın İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu kurum, özellikle zor zamanlarda daha bir önem kazanmaktadır. İçinden geçtiğimiz küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişi işini sürdürme imkanı bulamamakta ve zekat alabilecek konuma gelebilmektedir.

Zekat, şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir defa yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olup geçerli olması bir takım şartlara bağlanmıştır. Verilen zekatın geçerli olması için zekat niyetiyle Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yoksullar, düşkünler, borçlular gibi ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi olarak verilmesi gerekir. (Tevbe, 9/60)" ifadeleri kullanıldı.

"ZEKATLARIN DAYANIŞMA KAMPANYALARI VASITASIYLA TOPLANMASI CAİZDİR"

Zekatın, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtasıyla vekaleten de ödenebileceği vurgulanan açıklamada, "Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede, zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin yatırdığı meblağın zekat olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir" aktarımında bulunuldu.

İnfak ve paylaşma bilincinin Müminin en önemli vasıflarından birisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylesi zor zamanlarda imkanı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır."

"MAAŞINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün akşam katıldığı canlı yayında "İyilikte ve takvada yardımlaşınız" ayetini hatırlatarak kampanyayı yurt içi ve yurt dışındaki din görevlileriyle desteklediklerini bildirdi.

Kampanyanın başlamasının ardından "Maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş" adıyla bütün görevlilere çağrıda bulunduklarını aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır. İslam paylaşma dinidir, yardımlaşma dinidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar nasıl en zor zamanlarımızda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan bu millet, bu topraklar için, bu vatan için nasıl birleşmişse bugün de özellikle bu salgın döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimizi desteklemek için mutlaka paylaşmalıyız, paylaşımda bulunmalıyız."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını ve 7 maaşını bağışladığını açıkladı. Kampanyaya bugüne kadar 230 milyon liranın üzerinde yardım toplandı.

Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası’nda zekat vermek caizdir
Etiketler: Güncel

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Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir

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