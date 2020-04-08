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Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü

Son dakika: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada "5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.

08.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:48

Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİLİK: 5 SİVİL VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Diyarbakır Valiliği'nden açıklama:

İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır.

Menfur saldırı olayında Şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: OPERASYON BAŞLATILMIŞTIR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: PKK, Diyarbakır’da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

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PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı
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