Dolar Son 4 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,14 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü. Yeni güne düşüşle başlayan dolar 5,14 ile 3 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu sıralar 5,15 TL'den işlem görüyor. Euro ise 5,87 TL'den alıcı buluyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 5,28 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 5,2234'ten tamamladı. Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

DOLAR DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, "Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği" şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

5,00 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.